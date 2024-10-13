Семь человек получили травмы из-за обрушения пола на съемках в Ленобласти

В Лужском районе Ленинградской области на съемках кинофильма пострадали семь человек. Там в декоративном вагоне обрушился пол.
Как сообщает РЕН ТВ, инцидент произошел сегодня днем на полигоне Толмачевского поселения.
«Съемки велись в декоративном вагоне вне железнодорожных путей, когда в конструкции обрушился пол. Находившиеся внутри люди провалились вниз», — цитируют журналисты очевидца.
Известно, что травмированных отправили в больницу. Медики оценили состояние троих как тяжелое, у остальных травмы средней степени тяжести.
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