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Семь человек получили травмы из-за обрушения пола на съемках в Ленобласти

Обстоятельства ЧП уточняются.

В Лужском районе Ленинградской области на съемках кинофильма пострадали семь человек. Там в декоративном вагоне обрушился пол.

Как сообщает РЕН ТВ, инцидент произошел сегодня днем на полигоне Толмачевского поселения.

«Съемки велись в декоративном вагоне вне железнодорожных путей, когда в конструкции обрушился пол. Находившиеся внутри люди провалились вниз», — цитируют журналисты очевидца.

Известно, что травмированных отправили в больницу. Медики оценили состояние троих как тяжелое, у остальных травмы средней степени тяжести.

Ранее мы сообщали, что актер «Ленсовета» Григорий Чабан потерял сознание во время спектакля.

несчастный случай