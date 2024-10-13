В Якутии суд отказал в аресте главы поселка, где собаки загрызли девочку

«Нерюнгринский городской суд РС (Я) отказал следователю по особо важным делам СУ СК РФ по РС (Я) в удовлетворении ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении главы МО “поселок Чульман”, — говорится в сообщении.