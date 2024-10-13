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Собаки напали на пятилетнюю девочку в ЗКО

Собаки напали на пятилетнего ребенка в Бурлинском районе ЗКО, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на «Мой город».

Источник: pixabay

Как сообщил паблик ЗКО Аксай в Facebook, инцидент произошёл на детской площадке по улице Алексеева, в северной части города.

В управлении здравоохранения ЗКО прокомментировали, что днём 11 октября в районную больницу доставили пятилетнюю девочку с множественными укушенными рванными ранами.

«Учитывая признаки травматического шока на момент поступления, ребенок был госпитализирован в отделение реанимации. Были проведены обезболивающая терапия, первичная хирургическая обработка ран, экстренная вакцинация противостолбнячной сывороткой. За период нахождения в отделении реанимации состояние ребенка стабилизировалось. Её перевели в отделение хирургии».

сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что сейчас состояние девочки оценивается как средней степени тяжести. Она активна, самостоятельно кушает и передвигается.