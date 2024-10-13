Собаки напали на пятилетнюю девочку в ЗКО

«Учитывая признаки травматического шока на момент поступления, ребенок был госпитализирован в отделение реанимации. Были проведены обезболивающая терапия, первичная хирургическая обработка ран, экстренная вакцинация противостолбнячной сывороткой. За период нахождения в отделении реанимации состояние ребенка стабилизировалось. Её перевели в отделение хирургии».