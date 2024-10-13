Мужчина, зверски убивший свою невесту, приговорён к 17 годам лишения свободы

7 апреля 2023 года он реализовал свои угрозы. Приобретя кухонный нож на рынке «Сиаб» в Самарканде, он пришёл в дом к Ранохон, выманил её подальше от людей и напал с ножом. Он нанёс девушке множество ранений в живот и пах, а когда она попыталась убежать, ещё ранил её в спину, руки и поясницу. Свидетелем этого ужаса стала бабушка девушки, замершая от шока.