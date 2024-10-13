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Мужчина, зверски убивший свою невесту, приговорён к 17 годам лишения свободы

Суд вынес приговор жителю Самаркандской области, который зверски убил свою невесту. История их знакомства началась в Telegram в 2023 году и быстро переросла в романтические отношения, завершившиеся помолвкой. Однако мужчина вскоре начал проявлять патологическую ревность, контролируя каждый шаг девушки и устраивая сцены.

Источник: Vaib.Uz

Об этой истории рассказал проект против насилия «Немолчи.уз».

Ранохон (невеста) быстро устала от такого давления и всё чаще говорила о разрыве отношений. Бекпулат (будущий муж) не скрывал своей ярости, угрожал убийством и применял физическое насилие. Он не раз повторял, что она «не достанется никому, если не будет с ним», не боясь суда и тюрьмы.

7 апреля 2023 года он реализовал свои угрозы. Приобретя кухонный нож на рынке «Сиаб» в Самарканде, он пришёл в дом к Ранохон, выманил её подальше от людей и напал с ножом. Он нанёс девушке множество ранений в живот и пах, а когда она попыталась убежать, ещё ранил её в спину, руки и поясницу. Свидетелем этого ужаса стала бабушка девушки, замершая от шока.

К сожалению, девушка скончалась по дороге в больницу от многочисленных ранений.

После убийства Бекпулат сам пришёл в ОВД и признался в содеянном. В суде он пытался оправдать свои действия, говоря, что девушка «довела его», игнорировала и хотела его бросить, а он не мог смириться с тем, что она будет с кем-то другим.

13 сентября 2024 года Самаркандский районный суд признал Бекпулата виновным. Суд назначил ему наказание — 17 лет и 1 месяц лишения свободы в колонии общего режима.