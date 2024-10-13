В Уфе задержали мужчину, устроившего взрыв газа в многоквартирном доме

В воскресенье утром при хлопке бытового газа в пятиэтажном жилом доме на улице Ладыгина загорелась квартира. Два человека пострадали, пожар на площади 25 квадратных метров впоследствии ликвидировали. Жильцов дома эвакуировали. В пункт временного размещения перевезли пять семей.
«По версии следствия, жилец дома, испытывая личную неприязнь к своему соседу, решил его убить. Мужчина в своей квартире демонтировал заглушку с газовой трубы, установленную сотрудниками газовой службы за неуплату коммунальных услуг, обеспечив тем самым поступление газа в свою квартиру. К утру помещение наполнилось газовоздушной смесью и произошел хлопок с последующим возгоранием», — подчеркнули в ведомстве.
В Следственном комитете уточнили, что при взрыве пострадали находившаяся в доме женщина и сам подозреваемый. Обоих после оказания помощи отправили на амбулаторное лечение. Кроме того, значительные повреждения получили несколько квартир и общедомовое имущество.
СК возбудил уголовное дело по статьям о покушении на убийство общеопасным способом и умышленном повреждении имущества. Подозреваемого задержали, с ним проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.