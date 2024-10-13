В Уфе задержали мужчину, устроившего взрыв газа в многоквартирном доме

«По версии следствия, жилец дома, испытывая личную неприязнь к своему соседу, решил его убить. Мужчина в своей квартире демонтировал заглушку с газовой трубы, установленную сотрудниками газовой службы за неуплату коммунальных услуг, обеспечив тем самым поступление газа в свою квартиру. К утру помещение наполнилось газовоздушной смесью и произошел хлопок с последующим возгоранием», — подчеркнули в ведомстве.