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Пожилой мужчина утонул в озере в Столинском районе

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Столинском районе утонул пенсионер, рассказали БЕЛТА в МЧС.

Источник: МЧС

Сообщение об обнаружении утонувшего мужчины в озере Сешка в городе Давид-Городок поступило спасателям 12 октября около 10.10.

Прибывшие на место работники МЧС извлекли из воды мужчину 1936 года рождения.

МЧС