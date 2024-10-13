Пожилой мужчина утонул в озере в Столинском районе

Сообщение об обнаружении утонувшего мужчины в озере Сешка в городе Давид-Городок поступило спасателям 12 октября около 10.10.
Прибывшие на место работники МЧС извлекли из воды мужчину 1936 года рождения.
13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Столинском районе утонул пенсионер, рассказали БЕЛТА в МЧС.
Сообщение об обнаружении утонувшего мужчины в озере Сешка в городе Давид-Городок поступило спасателям 12 октября около 10.10.
Прибывшие на место работники МЧС извлекли из воды мужчину 1936 года рождения.