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В Башкирии за двенадцать часов в пожарах погибли двое мужчин

В МЧС Башкирии сообщили о смертельных ЧП
Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 13 октября, в Башкирии из-за пожаров оборвались жизни двух мужчин 42-х и 60 лет. Об этом сообщили в МЧС региона. По предоставленным данным, ЧП произошли в Аскинском районе и в Уфе.

В Аскинском районе огонь начался в личном хозяйстве в деревня Давлятовка. На месте сгорели баня и дом. 60-летнего погибшего обнаружили во время тушения.

В Уфе сгорел дом на улице Кооперативной. 42-летнего мужчину нашли также во время тушения огня. Причиной могла стать неосторожность при курении.

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