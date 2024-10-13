В Башкирии за двенадцать часов в пожарах погибли двое мужчин

Сегодня, 13 октября, в Башкирии из-за пожаров оборвались жизни двух мужчин 42-х и 60 лет. Об этом сообщили в МЧС региона. По предоставленным данным, ЧП произошли в Аскинском районе и в Уфе.
В Аскинском районе огонь начался в личном хозяйстве в деревня Давлятовка. На месте сгорели баня и дом. 60-летнего погибшего обнаружили во время тушения.
В Уфе сгорел дом на улице Кооперативной. 42-летнего мужчину нашли также во время тушения огня. Причиной могла стать неосторожность при курении.
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