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ОМОН задержал двух белорусов, посадивших в лесу опасное растение

Два минчанина посадили лесу запрещенное растение и были задержаны ОМОНом
Источник: Комсомольская правда

Бойцы ОМОНа задержали двух минчан, которые посадили в лесу опасное наркосодержащее растение, рассказали в МВД.

Так, на двух минчанин, 42- и 54-летнего мужчин, вышли сотрудники наркоконтроля Минской области. Правоохранители установили, что минчане высадили и выращивали в лесном массиве под Воложином запрещенное растение — коноплю.

Фигуранты были задержаны при силовой поддержке ОМОНа с поличным. В их машине нашли и изъяли более 2,5 килограмма растительного вещества.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело.

И директор фирмы в Минске может сесть на 10 лет за мошенничество с поставками: «Похитил 400 тысяч рублей у шести организаций».

А еще гаишники задержали пьяного белоруса со смертельной дозой в 6,3 промилле.

И под Полоцком ГАИ оштрафовала босого белоруса без фликера.

Еще белорус получил 1500 долларов на день рождения и пошел в милицию.