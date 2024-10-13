ОМОН задержал двух белорусов, посадивших в лесу опасное растение

Бойцы ОМОНа задержали двух минчан, которые посадили в лесу опасное наркосодержащее растение, рассказали в МВД.
Так, на двух минчанин, 42- и 54-летнего мужчин, вышли сотрудники наркоконтроля Минской области. Правоохранители установили, что минчане высадили и выращивали в лесном массиве под Воложином запрещенное растение — коноплю.
Фигуранты были задержаны при силовой поддержке ОМОНа с поличным. В их машине нашли и изъяли более 2,5 килограмма растительного вещества.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело.
И директор фирмы в Минске может сесть на 10 лет за мошенничество с поставками: «Похитил 400 тысяч рублей у шести организаций».
А еще гаишники задержали пьяного белоруса со смертельной дозой в 6,3 промилле.
И под Полоцком ГАИ оштрафовала босого белоруса без фликера.
Еще белорус получил 1500 долларов на день рождения и пошел в милицию.