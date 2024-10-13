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В Китае семь человек погибли из-за отравления газом

ПЕКИН, 13 окт — РИА Новости. Семь человек погибли, четверо пострадали из-за отравления газом на биотехнологическом предприятии в китайской восточной провинции Шаньдун, сообщает в воскресенье управление по чрезвычайным ситуациям города Шоугуан.

Источник: © РИА Новости

«Двенадцатого октября 2024 года около 13.30 (8.30 мск — ред.) на биотехнологическом предприятии “Вэйфан Цзиньши” произошел несчастный случай с отравлением газом, в результате которого семь человек погибли, еще четверо пострадали», — говорится в заявлении управления.

Как уточняет ведомство, пострадавшим оказана необходимая помощь, они находятся в стабильном состоянии. Местные власти пока не уточняют, каким именно газом отравились люди, правоохранительные органы ведут расследование причин инцидента.