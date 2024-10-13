В Китае семь человек погибли из-за отравления газом

«Двенадцатого октября 2024 года около 13.30 (8.30 мск — ред.) на биотехнологическом предприятии “Вэйфан Цзиньши” произошел несчастный случай с отравлением газом, в результате которого семь человек погибли, еще четверо пострадали», — говорится в заявлении управления.