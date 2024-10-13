Школьник попал под колеса иномарки на пешеходном переходе в Волгодонске

В воскресенье, 13 октября, в Волгодонске Ростовской области школьник попал под колеса иномарки. Об этом рассказали в отделе пропаганды Управления ГАИ по Ростовской области.
— В 13:40 на улице Морской 44-летний водитель «Ауди А6» сбил 14-летнего пешехода, по предварительным данным, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. После чего машина врезалась в металлический отбойник, — прокомментировали в Госавтоинспекции.
В результате аварии мальчика с полученными травмами доставили в больницу и был госпитализирован.
— Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.