Житель пятиэтажки в Уфе устроил взрыв газа в доме, чтобы убить соседа

Ему инкриминируется ч. 3 ст. 30, п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство общеопасным способом) и ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение имущества). С подозреваемым проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
Как сообщила пресс-служба управления Следственного комитета РФ по Башкирии, фигурант уголовного дела хотел убить соседа, к которому испытывал личную неприязнь.
«С этой целью фигурант, находясь у себя в квартире на втором этаже пятиэтажного многоквартирного дома по улице Ладыгина, демонтировал заглушку с газовой трубы, установленную сотрудниками газовой службы за неуплату коммунальных услуг, обеспечив тем самым поступление газа в свою квартиру», — говорится в пресс-релизе.
Утром 13 октября помещение наполнилось газовоздушной смесью, произошел «хлопок с последующим возгоранием». При инциденте 31-летняя женщина и сам подозреваемый, которого увезли в больницу с ожогами. Обоим пострадавшим была оказана медицинская помощь, после чего их отправили на амбулаторное лечение.
В доме сильно повреждены несколько квартир, окна и двери в подъезде. Для пяти живших в нем семей — одиннадцати взрослых и двоих детей — создали пункт временного размещения. Специалисты продолжают осматривать конструкции дома.