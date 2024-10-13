Житель пятиэтажки в Уфе устроил взрыв газа в доме, чтобы убить соседа

«С этой целью фигурант, находясь у себя в квартире на втором этаже пятиэтажного многоквартирного дома по улице Ладыгина, демонтировал заглушку с газовой трубы, установленную сотрудниками газовой службы за неуплату коммунальных услуг, обеспечив тем самым поступление газа в свою квартиру», — говорится в пресс-релизе.