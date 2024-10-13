Число пострадавших при ЧП на съемках фильма в Ленобласти увеличилось до 23

Уточняется, что помощь пострадавшим оказывает Лужская ЦРБ.
«В большинстве случаев травмы — ушибы и ссадины. Госпитализирована женщина в состоянии средней тяжести с переломами обеих костей голени», — сказано в сообщении.
По информации источника «Известий», среди травмированных есть дети. При этом повреждений, угрожающих жизни, никто не получил.
Инцидент произошел ранее в этот день. Во время съемок обрушился пол декоративного вагона, сделанный из досок. Люди провалились вниз.
Режиссер фильма Карен Геворкян рассказал, что помощь пострадавшим оказывали оперативно, так как на съемочной площадке была скорая помощь.