Участники гонки «Конубри» из-за ливня не смогли подняться на Ай-Петри

По этой причине фестиваль и гонка «Конубри» перенесены на субботу, 19 октября. В ходе соревнований бегуны должны будут преодолеть дистанцию в 1234 метра на вершину Ай-Петри. На пути к финишу им предстоит встретить 15 сложных препятствий. Для остальных участников и болельщиков предусмотрен трансфер по канатной дороге.