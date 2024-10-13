Участники гонки «Конубри» из-за ливня не смогли подняться на Ай-Петри

«Мы вынуждены были перенести мероприятие, потому что из-за погодных условий канатная дорога не работала. Мы пытались организовать трансфер, запустили первый пробный шаттл на вершину, но он увяз на дороге, его пришлось вытаскивать», — рассказал Соколов.
По этой причине фестиваль и гонка «Конубри» перенесены на субботу, 19 октября. В ходе соревнований бегуны должны будут преодолеть дистанцию в 1234 метра на вершину Ай-Петри. На пути к финишу им предстоит встретить 15 сложных препятствий. Для остальных участников и болельщиков предусмотрен трансфер по канатной дороге.
«Спортсменов ждут парные и личные забеги, командные соревнования. Гостей ожидает насыщенная программа, включая экстрим-шоу от богатырей, музыку, конкурсы и многое другое», — рассказал организатор.
Метким словом «конубри» в средней полосе России называют местность с какими-либо природными препятствиями. Оттуда и произошло название этого вида спорта.
«Непроходимые места в России называют по-разному — где-то “чигиря”, где-то “дебри”. А вот в Орловской области, откуда я родом, — “конубри”. Поэтому я и решил использовать это яркое слово», — объяснил Максим Соколов.
В конце сентября в Белогорском районе Крыма проходил семейный забег «Конубри» — бег по пересеченной местности для участников от 14 до 35 лет. Он проходил в рамках проекта «Конубри — семейный старт».