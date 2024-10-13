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После хлопка газа в Уфе развернули пункт временного размещения

В МЧС Башкирии сообщили итоги ЧП
Источник: Комсомольская правда

В МЧС Башкирии сегодня, 13 октября, сообщили, что в Уфе после хлопка бытового газа развернули пункт временного размещения. По предоставленным данным, он находится на базе школы № 64 на улице Львовской.

В ведомстве отметили, что на месте ЧП работали 64 спасателя и 21 единица техники. Спасатели уточнили, что после хлопка произошло последующее возгорание. Пламя охватило квартиру на втором этаже, пострадали также окна и входные двери подъезда.

С места ЧП самостоятельно выбрали 20 пострадавших, четверых вывели спасатели, госпитализировали 66-летнего мужчину и 31-летнюю женщину, которые находились в тот момент в квартире.

Соседка рассказала, что она слышала в тот день звуки веселья и пьянки. Впоследствии СК Башкирии передал, что в отношении пострадавшего хозяина квартиры возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Целью был сосед. Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.