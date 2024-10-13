В районе Уфы ввели режим ЧС

По итогам заседания решено ввести режим чрезвычайной ситуации муниципального характера для органов управления и сил территориального звена Орджоникидзевского района Уфы.
«Задачи по компетенции были также поставлены управлениям администраций города и района, полиции, медицинской и газовой службам. Основные усилия сейчас необходимо сосредоточить на организации защиты и первоочередном жизнеобеспечении населения. Это обследование коммуникаций и конструкций дома в первую очередь», — говорится в сообщении мэрии.
Напомним, сегодня утром в жилом доме на ул. Ладыгина, 13/1 произошёл хлопок с последующим возгоранием.
В результате инцидента погибших нет. Пострадавшие получили необходимую помощь в лечебных учреждениях, сейчас выписаны. человек из подъезда заселились в Центр размещения пострадавших Управления гражданской защиты Уфы. Там им предоставили жилые комнаты.