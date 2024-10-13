В Израиле около 70 человек пострадали при ударе беспилотника «Хезболлы»

Телеканал передает, что в воздушное пространство Израиля вошли два дрона, один был перехвачен без причинения ущерба, второй на малой высоте прошел до Биньямины и взорвался. Очевидцы рассказали, что беспилотник почти «цеплял крыши домов». На нем не было большого количества взрывчатки, но он атаковал толпу, поэтому пострадавших много. Системы предупреждения не сработали, военные будут выяснять причину этого.