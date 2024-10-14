В Талгар в Казахстане вошла Нацгвардия после убийства подростка

Ранее в Талгаре, который располагается в 25 км восточнее Алма-Аты, произошло убийство 16-летнего подростка на глазах его отца. Полиция области сообщила, что возбуждено уголовное дело и все участники инцидента задержаны. После этого неизвестные подожгли дом, где проживала семья убитого подростка, в результате чего жилище полностью сгорело.