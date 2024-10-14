В Талгар в Казахстане вошла Нацгвардия после убийства подростка

АЛМА-АТА, 13 октября. /ТАСС/. Национальная гвардия МВД Казахстана привлечена к охране общественного порядка в городе Талгаре Алма-Атинской области после случившегося там резонансного убийства 16-летнего подростка. Об этом сообщил Казинформ.
«В городе Талгаре Алма-Атинской области привлечен личный состав воинской части Национальной гвардии МВД Республики Казахстан для несения патрульно-постовой службы по охране общественного порядка», — приводит агентство слова представителя пресс-службы Нацгвардии.
Ранее в Талгаре, который располагается в 25 км восточнее Алма-Аты, произошло убийство 16-летнего подростка на глазах его отца. Полиция области сообщила, что возбуждено уголовное дело и все участники инцидента задержаны. После этого неизвестные подожгли дом, где проживала семья убитого подростка, в результате чего жилище полностью сгорело.
Инцидент вызвал в республике широкий общественный резонанс. Казахстанские СМИ отмечают, что убийство подростка и поджог его дома является своеобразным вызовом правоохранителям Казахстана. СМИ в этой связи сообщают со ссылкой на свидетельства местных жителей, что в городе действует влиятельная организованная преступная группировка, возможно, причастная к убийству подростка и поджогу его дома.