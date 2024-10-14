В Ленинградской области при ЧП на съемках фильма пострадали девять детей

С. -ПЕТЕРБУРГ, 13 окт — РИА Новости. Девять несовершеннолетних пострадали при обрушении декораций на съемках фильма в Ленинградской области, госпитализация им не потребовалась, сообщил комитет по здравоохранению региона.
Ранее власти Ленобласти сообщали, что медицинская помощь после обрушения декораций на съемках фильма была оказана 23 людям, госпитализирована женщина в состоянии средней тяжести.
«Самостоятельно в приемное отделение на данный момент обратились 19 человек, девять из которых несовершеннолетние. Всем им оказана необходимая медицинская помощь, госпитализации в стационар, к счастью, не потребовалось», — отметил глава комитета по здравоохранению Ленобласти Александр Жарков, слова которого приводятся в сообщении.
Он уточнил, что на помощь пострадавшим сразу же выехали две бригады скорой помощи Лужской больницы.
«Первая бригада доставила одну пациентку в приемное отделение, ее госпитализировали. Вторая бригада осталась оказывать медицинскую помощь пострадавшим на месте. Один из сотрудников этой бригады на представленной военной машине сопроводил в приемное отделение еще троих молодых людей. Чуть позже коммерческая скорая доставила в приемное отделение еще одного пострадавшего молодого человека. После осмотра все они смогли отправиться домой, у них легкие травмы — ушибы, ссадины».
Ранее источник в экстренных службах сообщал РИА Новости, что инцидент произошел в Лужском районе Ленинградской области. На съемках фильма не выдержал и обрушился пол деревянной платформы под массовкой.