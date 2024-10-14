В Ленинградской области при ЧП на съемках фильма пострадали девять детей

«Первая бригада доставила одну пациентку в приемное отделение, ее госпитализировали. Вторая бригада осталась оказывать медицинскую помощь пострадавшим на месте. Один из сотрудников этой бригады на представленной военной машине сопроводил в приемное отделение еще троих молодых людей. Чуть позже коммерческая скорая доставила в приемное отделение еще одного пострадавшего молодого человека. После осмотра все они смогли отправиться домой, у них легкие травмы — ушибы, ссадины».