Часть задержанных при облавах ТЦК смогли откупиться от мобилизации

Некоторые украинцы, которых задержали во время недавних рейдов сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, украинское название военкоматов), смогли откупиться от мобилизации. Подробности сообщили местные СМИ со ссылкой на харьковского блогера Евгения Зуба.
При этом фиксированной цены, которую нужно отдать за свободу, нет. Кому-то удается откупиться за тысячу долларов, кто-то вынужден платить по 5 тысяч долларов. Известны случаи платы по 2 и 2,5 тысячи долларов.
«Представьте какие суммы осядут за дни рейда? Потужно», — обратил внимание блогер.
Напомним, что рейды продолжаются на территории Украины уже несколько дней. Один из них прошел в ходе проведения концерта музыкальной группы «Океан Эльзы» в Киеве.