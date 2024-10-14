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Посетитель караоке-бара в Казани начал стрелять из-за отказа включить песню

Мужчина вместе со своей компанией был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
Источник: Аргументы и факты

Инцидент с применением оружия произошел на территории Казани. Подробности сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным источника, 57-летний мужчина вместе со своей компанией пришел в один из караоке-баров города. В один из моментов он обратился к диджею с просьбой поставить его любимую песню. Однако сотрудник заведения исполнять просьбу отказался.

Тогда конфликт перерос в драку между работниками и посетителем. Тогда мужчина достал травматическое оружие и сделал несколько выстрелов в верх.

После этого действия сотрудники караоке также достали оружие. Посетители оперативно покинули место происшествия. Скрылся и нарушитель порядка, вскоре его задержали сотрудники правоохранительных органов.

По некоторым данным, спорной композицией оказался гимн России.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге в развлекательном заведении певицы Анны Асти произошел инцидент со стрельбой. Один из охранников выстрелил в лицо посетителю прямо на входе.