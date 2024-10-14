В казанском кафе произошел конфликт со стрельбой

Ранее ряд Telegram-каналов утверждали, что в воскресенье вечером в одном из баров Казани произошел словесный конфликт, переросший в драку со стрельбой из травматического пистолета. Причиной конфликта, как заявлялось, стал отказ певицы заведения исполнить по просьбе одного из посетителей гимн России.