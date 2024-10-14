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В казанском кафе произошел конфликт со стрельбой

Полиция задержала предполагаемого посетителя кафе в Казани, устроившего стрельбу.

Источник: © РИА Новости

КАЗАНЬ, 14 окт — РИА Новости. Полицейские в Казани задержали посетителя одного из кафе города, предположительно, устроившего стрельбу из травматического пистолета, сообщили РИА Новости в УМВД России по Казани.

Ранее ряд Telegram-каналов утверждали, что в воскресенье вечером в одном из баров Казани произошел словесный конфликт, переросший в драку со стрельбой из травматического пистолета. Причиной конфликта, как заявлялось, стал отказ певицы заведения исполнить по просьбе одного из посетителей гимн России.

«В отдел полиции “Ямашевский” поступила информация о конфликте в одном из кафе города. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали возможно причастного к происшествию мужчину, у которого при себе имелся предмет, конструктивно схожий с травматическим оружием», — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте работают сотрудники полиции, устанавливаются обстоятельства происшествия и все участники конфликта.