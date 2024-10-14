В Зимбабве зафиксировали два первых случая заражения оспой обезьян

До этого, 14 августа, генеральный директор Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC) Жан Касея сообщил, что в Африке ввели режим ЧС в области здравоохранения в связи со вспышкой оспы обезьян. Он заявил, что около 200 тыс. доз вакцин будут оперативно выкуплены и распространены по Африке. В этот же день глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что должны быть приняты международные меры для защиты от вируса.