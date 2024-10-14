В Зимбабве зафиксировали два первых случая заражения оспой обезьян

В издании отметили, что оба пациента изолированы дома. Контактировавшие с зараженными находятся под наблюдением. Сообщается, что первый несовершеннолетний зараженный совершил поездку в Южную Африку в августе, первые симптомы оспы обезьян у него возникли 23 сентября; во втором случае заболевший посетил Танзанию, симптомы проявились 29 сентября.
«Ведется отслеживание и мониторинг контактов. Mpox — редкая вирусная инфекция, вызываемая вирусом Mpox, эндемичным для Центральной и Западной Африки. Она распространяется через тесный контакт с людьми, животными или через материалы, зараженные вирусом», — сказал Дуглас Момбешора.
Также министр заявил, что структуры минздрава в стране приведены в «состояние повышенной готовности, в том числе во всех пунктах въезда».
Ранее, 12 сентября, в Управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) сообщили, что среди беженцев в Африке выявили не менее 88 случаев заболевания оспой обезьян. В числе зараженных 68 выявлены среди беженцев в Демократической Республике Конго (ДРК).
До этого, 14 августа, генеральный директор Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC) Жан Касея сообщил, что в Африке ввели режим ЧС в области здравоохранения в связи со вспышкой оспы обезьян. Он заявил, что около 200 тыс. доз вакцин будут оперативно выкуплены и распространены по Африке. В этот же день глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что должны быть приняты международные меры для защиты от вируса.
Оспа обезьян представляет собой редкое инфекционное заболевание. Оно вызывает сыпь, увеличение лимфатических узлов, лихорадку, головную боль, а также слабость. Уточняется, что заболеть оспой обезьян может любой человек. Болезнь распространяется при контакте с зараженными.