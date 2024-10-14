Bild: 11 человек пострадали при пожаре на аттракционе в немецком Лере

Пожар вспыхнул на одном из аттракционов на территории города Лер на северо-западе Германии. Подробности озвучили авторы издания Bild.
По данным СМИ, огонь внезапно возник на карусели «Зомби». В результате за медицинской помощью обратились 11 человек. О погибших не сообщается.
При этом аттракцион находился на площадке крупного фольклорного фестиваля. Каждый год его посещают около 500 тысяч человек.
Причина возгорания пока уточняется. Сотрудники правоохранительных органов ведут соответствующее расследование.
Ранее сообщалось, что на территории химического завода Pemex в Техасе была допущена утечка сероводорода. В результате происшествия погибли два человека.