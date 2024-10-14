Вступил в силу приговор террористам, которые хотели взорвать здание ФСБ

Напомним, что подсудимые Манучехр Буриев, Самандар Тошмуродов, Гаджимурад Гасаналиев, Абдукодир Тоиров, Абдумалик Самиев и Раджабали Буриев получили сроки от 16 до 22 лет во время судебного заседания в 2023 году. Они проведут эти годы в колонии строгого режима.