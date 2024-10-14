Вступил в силу приговор террористам, которые хотели взорвать здание ФСБ

Приговор в отношении шестерых членов международной террористической организации «Исламское государство»* вступил в силу. Апелляционный военный суд во Власихе признал его законным, пишет ТАСС.
Террористы планировали взорвать здание ФСБ на Лубянке. После этого они должны были расстрелять прохожих и посетителей приемной ведомства. Также преступники собирались закидать гранатами здания, которые находятся по близости.
«Апелляционные жалобы осужденных и их защитников отклонить», — указано в сообщении.
Напомним, что подсудимые Манучехр Буриев, Самандар Тошмуродов, Гаджимурад Гасаналиев, Абдукодир Тоиров, Абдумалик Самиев и Раджабали Буриев получили сроки от 16 до 22 лет во время судебного заседания в 2023 году. Они проведут эти годы в колонии строгого режима.
Уголовное дело было возбуждено по шести статьям. Преступники осуждены по факту покушения на совершение теракта, прохождения обучения для его осуществления, покушения на изготовление взрывчатки, организации террористического сообщества, организации его деятельности, содействия террористической деятельности.
* Запрещенная в России террористическая организация.