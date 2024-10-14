В деле бывшего мэра Сочи появились врач и учительница

Уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере) по факту хищения двух земельных участков площадью 787 кв. м каждый в городе-курорте Сочи было возбуждено следственным департаментом МВД 17 сентября. Как утверждает МВД, желая расширить границы владения своего дома, расположенного на Верховской улице в Хостинском районе Сочи, господин Копайгородский с помощью своих подчиненных в 2022—2024 годах разработал и воплотил в жизнь преступный план. В соответствии с ним примыкавшие к его дому два земельных участка были оформлены в муниципальную собственность. Следствие полагает, что первоначально планировалось провести аукцион по продаже земли, победителем которого должна была стать жена мэра Янина Копайгородская. Однако, поскольку не было гарантий, что именно она выиграет аукцион, от этой идеи решили отказаться. В итоге участки были переданы в аренду сроком на шесть лет двум жительницам Сочи — учительнице английского языка из местной гимназии Елене Рассадиной и врачу-терапевту из поликлиники № 1 Любаве Казаковой. Обе попадали под льготную категорию граждан, имеющих право на первоочередное получение земли под строительство жилья. В октябре 2023 и марте 2024 года они выкупили участки за 2,5% от кадастровой стоимости — за 46,8 тыс. руб. каждая. А в ноябре 2023 и марте 2024 года соответственно продали ее юристу семьи Копайгородских Полине Чернышенко. Та в январе 2024 года продала один из участков жене мэра Янине Копайгородской.