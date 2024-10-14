Что произошло в Иркутске в ночь на 14 октября 2024: последние новости

В Нижнеудинском районе грузовой поезд столкнулся с легковым автомобилем. ЧП произошло на железнодорожном переезде станции Худоеланская Восточно-Сибирской железной дороги. Установлено, что водитель автомобиля выехал на переезд на запрещающий сигнал. Машинист поезда применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось. В результате происшествия погиб водитель легкового автомобиля и один из двух пассажиров.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поделился результатами рабочей поездки в Ольхонский район. Глава региона встретился с местными жителями и обсудил вопросы взаимодействия с администрацией Прибайкального национального парка.
62-летняя водитель иномарки погибла в ДТП на трассе в Зиминском районе. Женщина выехала на встречную полосу, где столкнулась с грузовым автомобилем. От полученных травм она скончалась на месте.