BI: на военном объекте в ФРГ задержали россиянина на велосипеде

Военная полиция Германии задержала гражданина РФ на территории центра военной подготовки, информирует издание Business Insider.
«Военная полиция бундесвера остановила велосипедиста на территории центра военной подготовки, площадью в 23 тысяч гектаров. Территория не огорожена, но есть шлагбаумы и предупреждающие знаки», — говорится в публикации.
По данным издания, россиянина отпустили.
«При выяснении личных данных выяснилось, что у мужчины есть гражданство России. Он заявил, что просто проезжал мимо и случайно оказался на территории. Мужчине позволили покинуть территорию», — рассказали журналисты.
При этом, по данным источников издания, в ВС ФРГ не исключают, что речь может идти о «попытке шпионажа».
Ранее сообщалось, что в ФРГ задержали супружескую пару, подозреваемую в организации трансляции в интернете российских телеканалов.