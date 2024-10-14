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BI: на военном объекте в ФРГ задержали россиянина на велосипеде

Мужчина рассказал, что просто проезжал мимо и случайно оказался на территории.

Источник: Freepik

Военная полиция Германии задержала гражданина РФ на территории центра военной подготовки, информирует издание Business Insider.

«Военная полиция бундесвера остановила велосипедиста на территории центра военной подготовки, площадью в 23 тысяч гектаров. Территория не огорожена, но есть шлагбаумы и предупреждающие знаки», — говорится в публикации.

По данным издания, россиянина отпустили.

«При выяснении личных данных выяснилось, что у мужчины есть гражданство России. Он заявил, что просто проезжал мимо и случайно оказался на территории. Мужчине позволили покинуть территорию», — рассказали журналисты.

При этом, по данным источников издания, в ВС ФРГ не исключают, что речь может идти о «попытке шпионажа».

Ранее сообщалось, что в ФРГ задержали супружескую пару, подозреваемую в организации трансляции в интернете российских телеканалов.