В Германии обнаружили российского велосипедиста на военном объекте

Весной в Германии обвинили служащего бундесвера Томаса Х. в работе на российскую разведку и разглашении служебной тайны. Он служил в федеральном ведомстве вооружений, информационных технологий и применения бундесвера, среди прочего оно занимается закупками систем радиоэлектронной борьбы. По данным немецкой Генпрокуратуры, он несколько раз обращался в посольства России в Бонне и Берлине с предложением о сотрудничестве, а один раз передал разведке России сведения, полученные в ходе службы.