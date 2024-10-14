Задержанный около митинга Трампа заявил о шоке от обвинений в покушении

Мужчина, задержанный при попытке провезти оружие на мероприятие с участием Дональда Трампа, заявил, что «шокирован» обвинение о возможной попытке покушения, пишет Southern California News Group.
«Я артист, я последний человек, который мог бы причинить любое насилие и вред», — заявил он.
Ранее сообщалось, что американские правоохранители задержали вооружённого мужчину, который пытался попасть на предвыборный митинг Трампа в Калифорнии.
Задержанным оказался 49-летний Вем Миллер. Он также утверждает, что поддерживает кандидата в президенты Соединённых Штатов Дональда Трампа. Миллер рассказал журналистам, что «никогда бы не причинил вред» республиканцу.
Шериф округа Риверсайд в штате Калифорния Чад Бьянко заявил, что речь идёт о предотвращении третьей попытки покушения на Трампа.
При этом в ФБР отметили, что не считают инцидент в Калифорнии покушением на Дональда Трампа.