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Задержанный около митинга Трампа заявил о шоке от обвинений в покушении

Вем Миллер утверждает, что «никогда бы не причинил вред» Трампу.
Источник: Аргументы и факты

Мужчина, задержанный при попытке провезти оружие на мероприятие с участием Дональда Трампа, заявил, что «шокирован» обвинение о возможной попытке покушения, пишет Southern California News Group.

«Я артист, я последний человек, который мог бы причинить любое насилие и вред», — заявил он.

Ранее сообщалось, что американские правоохранители задержали вооружённого мужчину, который пытался попасть на предвыборный митинг Трампа в Калифорнии.

Задержанным оказался 49-летний Вем Миллер. Он также утверждает, что поддерживает кандидата в президенты Соединённых Штатов Дональда Трампа. Миллер рассказал журналистам, что «никогда бы не причинил вред» республиканцу.

Шериф округа Риверсайд в штате Калифорния Чад Бьянко заявил, что речь идёт о предотвращении третьей попытки покушения на Трампа.

При этом в ФБР отметили, что не считают инцидент в Калифорнии покушением на Дональда Трампа.