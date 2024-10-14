За подрыв Керченского моста объявили в розыск граждан Грузии и Украины

Ранее о причастности иностранных граждан, в том числе Инасаридзе и Андрейченко, к подрыву Керченского моста сообщили ТАСС в Центре общественных связей ФСБ. Как сказано в копии постановления Басманного суда Москвы, с которой ознакомился ТАСС, Инасаридзе арестован заочно. При этом адвокат грузинского гражданина Маргарита Хорева заявила в суде, что «не установлена надлежащим образом его причастность к совершению инкриминируемого Инасаридзе в вину преступления и не представлены доказательства его причастности».