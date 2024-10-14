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В Иркутской области при столкновении поезда с автомобилем погибли два человека

Водитель и пассажир автомобиля стали жертвами аварии на железной дороге в Нижнеудинском районе Иркутской области.

Водитель и пассажир автомобиля стали жертвами аварии на железной дороге в Нижнеудинском районе Иркутской области.

В воскресенье на железнодорожном переезде станции Худоеланская Транссибирской магистрали столкнулись грузовой поезд и легковой автомобиль. Его водитель и один из двух пассажиров получили смертельные травмы.

Сотрудники Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России проводят проверку, проинформировали в ведомстве. Речь может идти о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта.