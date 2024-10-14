Прокуратура расследует причины пожара в приюте для собак в Приморье

Прокуратура Пожарского района взяла на контроль доследственную проверку по факту пожара в приюте для животных «Друг», расположенном в поселке Лучегорск. Инцидент произошел в ночь на 13 октября 2024 года и привел к гибели трех собак, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе надзорного ведомства.
Сообщение о возгорании поступило в службы экстренного реагирования, после чего на место были направлены сотрудники МЧС и полиции. Огонь охватил площадь около 60 квадратных метров.
Сейчас сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС и сотрудники полиции проводят проверку, в ходе которой должны быть установлены причины возникновения пожара. Результаты расследования находятся под особым контролем прокуратуры района.
Напомним, приют для бездомных животных «Друг» в Лучегорске работал с 2016 года. В конце сентября текущего года на территорию забрёл разъяренный медведь, который растерзал 38 собак.