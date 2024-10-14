Прокуратура расследует причины пожара в приюте для собак в Приморье

Прокуратура Пожарского района взяла на контроль доследственную проверку по факту пожара в приюте для животных «Друг», расположенном в поселке Лучегорск. Инцидент произошел в ночь на 13 октября 2024 года и привел к гибели трех собак, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе надзорного ведомства.