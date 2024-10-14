В Уссурийске автоугонщики задержаны после погони и массового ДТП

В Уссурийске сотрудники Росгвардии оперативно задержали подозреваемых в угоне автомобиля. Инцидент произошел днем в воскресенье, 13 октября, когда экипажу вневедомственной охраны поступила информация об угоне автомобиля Subaru Legacy со двора дома на улице Ленина. Получив данные о характеристиках похищенного транспортного средства, росгвардейцы быстро обнаружили его на улице Чичерина, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Управления Росгвардии по Приморскому краю.
Отмечается, что водитель проигнорировал требования остановиться и продолжил движение, создавая опасные ситуации на дороге. Во время преследования он проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с четырьмя автомобилями. После ДТП двое пассажиров попытались сбежать с места происшествия.
Сотрудники Росгвардии задержали двух молодых людей, 19 и 23 лет, и передали их полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств преступления.
Напомним, в Большом Камне сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который совершил поджог внедорожника. Отмечается, что во время утреннего сбора сотрудникам вневедомственной охраны сообщили, что неизвестный поджёг внедорожник марки Toyota Tundra. Инцидент произошёл около 4 утра возле дома на улице Академика Курчатова. Ущерб составил более 3 миллионов рублей.