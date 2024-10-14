В Уссурийске автоугонщики задержаны после погони и массового ДТП

В Уссурийске сотрудники Росгвардии оперативно задержали подозреваемых в угоне автомобиля. Инцидент произошел днем в воскресенье, 13 октября, когда экипажу вневедомственной охраны поступила информация об угоне автомобиля Subaru Legacy со двора дома на улице Ленина. Получив данные о характеристиках похищенного транспортного средства, росгвардейцы быстро обнаружили его на улице Чичерина, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Управления Росгвардии по Приморскому краю.