Олбани
+8°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Я выбросил их»: ювелирные украшения исчезли после визита друга

За кражу ювелирных изделий задержан житель Хабаровска.

Источник: Комсомольская правда

В Железнодорожном районе Хабаровска зарегистрирован случай кражи ювелирных изделий. Местная жительница после визита знакомого обнаружила пропажу золотых украшений на сумму 200 тысяч рублей. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Сотрудники уголовного розыска задержали 31-летнего подозреваемого. На допросе он признался в краже.

«Мужчина рассказал, что выбросил похищенные украшения. В отношении него заведено уголовное дело по статье “Кража”. Ему грозит до пяти лет лишения свободы», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровску.

Судом избрана мера пресечения — подписка о невыезде. В настоящее время продолжаются поиски украденных украшений.