«Я выбросил их»: ювелирные украшения исчезли после визита друга

В Железнодорожном районе Хабаровска зарегистрирован случай кражи ювелирных изделий. Местная жительница после визита знакомого обнаружила пропажу золотых украшений на сумму 200 тысяч рублей. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Сотрудники уголовного розыска задержали 31-летнего подозреваемого. На допросе он признался в краже.
«Мужчина рассказал, что выбросил похищенные украшения. В отношении него заведено уголовное дело по статье “Кража”. Ему грозит до пяти лет лишения свободы», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровску.
Судом избрана мера пресечения — подписка о невыезде. В настоящее время продолжаются поиски украденных украшений.