Олбани
+8°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Найденная в горящем мусорном баке новорожденная скончалась в Семее

Региональный Уполномоченный по правам ребенка области Абай Эльзира Жунусова в своем профиле в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) сообщила о смерти новорожденной, которую нашли в горящем мусорном баке в Семее, передает NUR.KZ.

Жунусова написала, что накануне, 13 октября, в 19:40 девочка скончалась. «Девочка с момента поступления находилась в реанимационном отделении областного перинатального центра области в крайне тяжелом состоянии. Врачи боролись за жизнь новорожденной девочки. Она получила 80% ожогов тела», — сообщила она.

Напомним, что младенца вчера обнаружили в мусорном баке, который горел, в Семее. Ребенка доставили в больницу с ожогами. Отмечалось, ребенка нашли днем в воскресенье. На происшествие отреагировали в областной прокуратуре — в надзорном органе заявили, что досудебное расследование по данному факту взято на особый контроль.

несчастный случай