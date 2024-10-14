Найденная в горящем мусорном баке новорожденная скончалась в Семее

Жунусова написала, что накануне, 13 октября, в 19:40 девочка скончалась. «Девочка с момента поступления находилась в реанимационном отделении областного перинатального центра области в крайне тяжелом состоянии. Врачи боролись за жизнь новорожденной девочки. Она получила 80% ожогов тела», — сообщила она.
Напомним, что младенца вчера обнаружили в мусорном баке, который горел, в Семее. Ребенка доставили в больницу с ожогами. Отмечалось, ребенка нашли днем в воскресенье. На происшествие отреагировали в областной прокуратуре — в надзорном органе заявили, что досудебное расследование по данному факту взято на особый контроль.