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В Новосибирске во время пожара в частном доме взорвался газовый баллон

ЧП произошло в частном секторе Калининского района.

В ночь на 14 октября в Калининском районе Новосибирска произошел пожар в частном жилом доме. Во время тушения, внутри охваченного пламенем строения, предположительно произошла детонация газового баллона.

Как сообщает telegram-канал АСТ-54 Black, индивидуальный жилой дом, расположенный по улице Костанаева, 26 загорелся примерно в полночь. Причем пламя довольно быстро распространилось по всему строению, а соседние улицы затянуло дымом.

По информации местных жителей, на место ЧП оперативно прибыли расчеты МЧС. Люди говорят, как минимум, о пяти расчетах. Уже в ходе тушения в горящем доме произошел сильный взрыв. Как отметил очевидец, к этому моменту пожар почти удалось локализовать, однако после детонации газового баллона строение вспыхнуло снова.

Информации о пострадавших не поступало.

Ну, а днем ранее в Ленинском районе Новосибирска сгорело два гаража.

Иван ЛУДНОВ.

пожары