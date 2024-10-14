В Новосибирске во время пожара в частном доме взорвался газовый баллон

В ночь на 14 октября в Калининском районе Новосибирска произошел пожар в частном жилом доме. Во время тушения, внутри охваченного пламенем строения, предположительно произошла детонация газового баллона.
Как сообщает telegram-канал АСТ-54 Black, индивидуальный жилой дом, расположенный по улице Костанаева, 26 загорелся примерно в полночь. Причем пламя довольно быстро распространилось по всему строению, а соседние улицы затянуло дымом.
По информации местных жителей, на место ЧП оперативно прибыли расчеты МЧС. Люди говорят, как минимум, о пяти расчетах. Уже в ходе тушения в горящем доме произошел сильный взрыв. Как отметил очевидец, к этому моменту пожар почти удалось локализовать, однако после детонации газового баллона строение вспыхнуло снова.
Информации о пострадавших не поступало.
Ну, а днем ранее в Ленинском районе Новосибирска сгорело два гаража.
Иван ЛУДНОВ.