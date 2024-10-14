В Новосибирске во время пожара в частном доме взорвался газовый баллон

По информации местных жителей, на место ЧП оперативно прибыли расчеты МЧС. Люди говорят, как минимум, о пяти расчетах. Уже в ходе тушения в горящем доме произошел сильный взрыв. Как отметил очевидец, к этому моменту пожар почти удалось локализовать, однако после детонации газового баллона строение вспыхнуло снова.