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Один человек погиб и 35 пострадали в авариях в Иркутске и районе за неделю

С 7 октября по 13 октября произошла 21 авария
Источник: Комсомольская правда

В Иркутске и Иркутском районе с 7 октября по 13 октября 2024 произошло 21 ДТП, в которых пострадало 30 взрослых и пять детей, также один водитель погиб. Об этом КП-Иркутск сообщили в Госавтоинспекции Иркутска.

За минувшую неделю водители шесть раз сбили пешеходов и один раз велосипедиста, два раза наехали на препятствие, один раз врезались в стоящую машину, столько же раз съехали с дороги.

В городе и районе произошла 21 авария. Фото: Госавтоинспекция Иркутска.

— Всего за минувшую неделю произошло 209 дорожных аварий, в которых повредилось 397 транспортных средств, — рассказывают в Госавтоинспекции.

Автомобилистов просят соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию. Также стоит быть аккуратнее в плохую погоду, на дорогах может быть гололедица.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что 62-летняя женщина, которая ехала за рулем иномарки, погибла в аварии в Зиминском районе. Она ехала по встречке и столкнулась с грузовым авто.