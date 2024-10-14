Один человек погиб и 35 пострадали в авариях в Иркутске и районе за неделю

В Иркутске и Иркутском районе с 7 октября по 13 октября 2024 произошло 21 ДТП, в которых пострадало 30 взрослых и пять детей, также один водитель погиб. Об этом КП-Иркутск сообщили в Госавтоинспекции Иркутска.
За минувшую неделю водители шесть раз сбили пешеходов и один раз велосипедиста, два раза наехали на препятствие, один раз врезались в стоящую машину, столько же раз съехали с дороги.
— Всего за минувшую неделю произошло 209 дорожных аварий, в которых повредилось 397 транспортных средств, — рассказывают в Госавтоинспекции.
Автомобилистов просят соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию. Также стоит быть аккуратнее в плохую погоду, на дорогах может быть гололедица.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 62-летняя женщина, которая ехала за рулем иномарки, погибла в аварии в Зиминском районе. Она ехала по встречке и столкнулась с грузовым авто.