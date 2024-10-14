Нетрезвый нарушитель в Куйтуне пообещал проклясть гаишников

Водителя Toyota Premio заметили, когда он летел по посёлку на очень высокой скорости. Требование об остановке лихач проигнорировал. После непродолжительной погони автомобиль остановили. Водителем оказался 39-летний, явно пьяный местный житель. Он отказался от медосвидетельствования и пообещал наложить проклятие на гаишников с помощью пробки от бутылки и крови.