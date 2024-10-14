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Нетрезвый нарушитель в Куйтуне пообещал проклясть гаишников

В Куйтуне нетрезвый лихач пообещал проклясть сотрудников ДПС, если они его не отпустят.

Источник: УГИБДД РФ по Иркутской области

Об этом сообщила пресс-служба ГАИ Иркутской области.

Водителя Toyota Premio заметили, когда он летел по посёлку на очень высокой скорости. Требование об остановке лихач проигнорировал. После непродолжительной погони автомобиль остановили. Водителем оказался 39-летний, явно пьяный местный житель. Он отказался от медосвидетельствования и пообещал наложить проклятие на гаишников с помощью пробки от бутылки и крови.

В 2016 году мужчина уже был лишён прав, также за нетрезвое вождение. Сейчас проклятье не поможет: и прав лишат, и штраф наложат.

ГИБДД