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Рецидивист, обокравший почту в Братске, поедет в колонию строгого режима

По приговору суда 65-летний вор-рецидивист из Братска на два с половиной года отправится в колонию строгого режима за кражу в почтовом отделении, сообщает ИА «ТК Город».

Источник: ТК Город

Напомним, мужчина освободился из мест лишения свободы в феврале текущего года, а в июне уже вернулся к криминальной карьере.

Отсидев положенный срок за свои прошлые деяния, он некоторое время бродяжничал. А жить, видимо, хотелось на широкую ногу. И отделение почты показалось ему легкой добычей. Он ночью спилил решетку окна, выбил раму и забрал из сейфа без малого 400 тысяч рублей.

«Подозреваемого задержали в Тайшете. При нём полицейские обнаружили украденные 367 тысяч рублей, а также целый набор инструментов для взлома», — говорят в полиции, уточняя, что мужчина планировал совершить серию подобных ограблений, гастролируя по стране.