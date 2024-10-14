Рецидивист, обокравший почту в Братске, поедет в колонию строгого режима

Напомним, мужчина освободился из мест лишения свободы в феврале текущего года, а в июне уже вернулся к криминальной карьере.
Отсидев положенный срок за свои прошлые деяния, он некоторое время бродяжничал. А жить, видимо, хотелось на широкую ногу. И отделение почты показалось ему легкой добычей. Он ночью спилил решетку окна, выбил раму и забрал из сейфа без малого 400 тысяч рублей.
«Подозреваемого задержали в Тайшете. При нём полицейские обнаружили украденные 367 тысяч рублей, а также целый набор инструментов для взлома», — говорят в полиции, уточняя, что мужчина планировал совершить серию подобных ограблений, гастролируя по стране.