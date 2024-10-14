В Красноярском крае за неделю потушили 92 пожара

За неделю огнеборцы потушили 92 пожара, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю.
Самыми основными причинами возгораний стали неосторожное обращение с огнём (41), короткое замыкание электропроводки (23). Также 20 пожаров произошло из-за нарушений правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.
За прошедшие сутки было ликвидировано 30 пожаров. Пострадавших, к счастью, нет.
Например, в с. Быстрая (хутор «Озерки») Минусинского района пожарные ликвидировали возгорание в доме на площади 60 кв. м.
Также в Уяре по ул. 30 лет ВЛКСМ горели веранда и крыша дома на площади 56 кв. м.
Помимо этого, в Сосновоборске по ул. Заводская огнеборцы потушили загорание мусора на площади 200 кв. м.