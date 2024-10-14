Олбани
+8°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае за неделю потушили 92 пожара

Самая основная причина возгораний — неосторожное обращение с огнём.

Источник: МЧС РФ

За неделю огнеборцы потушили 92 пожара, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Самыми основными причинами возгораний стали неосторожное обращение с огнём (41), короткое замыкание электропроводки (23). Также 20 пожаров произошло из-за нарушений правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

За прошедшие сутки было ликвидировано 30 пожаров. Пострадавших, к счастью, нет.

Например, в с. Быстрая (хутор «Озерки») Минусинского района пожарные ликвидировали возгорание в доме на площади 60 кв. м.

Также в Уяре по ул. 30 лет ВЛКСМ горели веранда и крыша дома на площади 56 кв. м.

Помимо этого, в Сосновоборске по ул. Заводская огнеборцы потушили загорание мусора на площади 200 кв. м.

пожары