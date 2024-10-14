В Красноярске ищут сбежавшего из реабилитационного центра мальчика

В Красноярске ищут сбежавшего из реабилитационного центра 15-летнего подростка. Об этом сообщили волонтёры группы «Поиск пропавших детей» имени Оксаны Василишиной.
Ребёнок ушёл из центра семьи и ребёнка «Росток» 13 октября в промежуток между 14:00 и 20:00. Мальчик до сих пор не вернулся обратно.
Приметы пропавшего: рост 158 см, худощавого телосложения, русые волосы, карие глаза. Был одет в чёрную куртку, спортивный костюм и кроссовки тёмного цвета.
Если вы видели пропавшего мальчика, то сообщите об этом волонтёрам по номеру: