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В Красноярске ищут сбежавшего из реабилитационного центра мальчика

Мальчика сбежал из центра 13 октября.

В Красноярске ищут сбежавшего из реабилитационного центра 15-летнего подростка. Об этом сообщили волонтёры группы «Поиск пропавших детей» имени Оксаны Василишиной.

Ребёнок ушёл из центра семьи и ребёнка «Росток» 13 октября в промежуток между 14:00 и 20:00. Мальчик до сих пор не вернулся обратно.

Приметы пропавшего: рост 158 см, худощавого телосложения, русые волосы, карие глаза. Был одет в чёрную куртку, спортивный костюм и кроссовки тёмного цвета.

Если вы видели пропавшего мальчика, то сообщите об этом волонтёрам по номеру: +7 950 996−60−66.