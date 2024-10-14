На свердловской трассе водитель ВАЗ на летней резине погиб в ДТП с грузовиком

Предварительно установлено, что 28-летний молодой человек за рулем «девятки» с летней резиной ехал по тракту с небезопасной скоростью. Он не учел дорожные и погодные условия, потерял контроль над автомобилем, ушел в занос, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Volvo с полуприцепом.