На свердловской трассе водитель ВАЗ на летней резине погиб в ДТП с грузовиком

В Свердловской области произошла авария с участием легковушки ВАЗ-2109 и грузовика марки Volvo с полуприцепом. Инцидент случился утром 12 октября на 283 километре трассы Пермь — Екатеринбург.
Предварительно установлено, что 28-летний молодой человек за рулем «девятки» с летней резиной ехал по тракту с небезопасной скоростью. Он не учел дорожные и погодные условия, потерял контроль над автомобилем, ушел в занос, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Volvo с полуприцепом.
— В результате ДТП водитель легкового автомобиля от несовместимых с жизнью травм скончался на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи, — сообщает отдел пропаганды Госавтоинспекции Свердловской области.
Автоинспекторы проверили погибшего по базам учета и выяснили, что у того не было права на управление автомобилем. Ранее молодой человек привлекался к ответственности за пьяное вождение, причем дважды — по статье уголовного кодекса № 264 за повторную пьяную езду.
— В каком состоянии находился погибший в момент аварии, будет установлено по результатам назначенного химико-токсикологического исследования, — добавили в Госавтоинспекции региона.
В связи со смертельной аварией назначено проведение расследования.