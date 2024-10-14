В Красноярском крае полицейские стреляли по колёсам машины нарушителя

Чтобы остановить лихача, сотрудник ДПС выстрелили в воздух, а после — по колёсам машины. Нарушителем оказался 24-летний житель села Кавказское Минусинского района. Молодой человек был пьян — алкотестер показал 0,18 мг/л. Также выяснилось, что у него нет водительских прав.