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В Красноярском крае полицейские стреляли по колёсам машины нарушителя

В Минусинске госавтоинспекторы применили табельное оружие для остановки нетрезвого водителя без прав.

Источник: Комсомольская правда

В Минусинске госавтоинспекторы применили табельное оружие для остановки нетрезвого лихача-бесправника. Об этом рассказали в краевом МВД. Всё случилось 6 октября. Во время несения службы дорожные полицейские заметили «Тойоту Короллу», водитель которой совершал опасные манёвры. После требования остановиться водитель иномарки добавил газу и попытался скрыться.

Чтобы остановить лихача, сотрудник ДПС выстрелили в воздух, а после — по колёсам машины. Нарушителем оказался 24-летний житель села Кавказское Минусинского района. Молодой человек был пьян — алкотестер показал 0,18 мг/л. Также выяснилось, что у него нет водительских прав.

Нарушителю назначено 10 суток административного ареста. Автомобиль помещён на специализированную стоянку.

ГИБДД