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Власти сообщили о большом числе поддельных билетов на матч Узбекистан — ОАЭ

Ассоциация футбола Узбекистана предупредила болельщиков о серьезной проблеме: накануне важного матча сборной Узбекистана против ОАЭ, который пройдет 15 октября в рамках отборочного турнира Чемпионата мира, на черном рынке распространяется большое количество поддельных билетов. Эти фальшивые билеты активно продаются перекупщиками, что может обмануть фанатов и лишить их возможности поддержать команду на стадионе.

Спортивные чиновники напомнили, что на одном из недавних матчей уже возникла аналогичная ситуация: сотни болельщиков приобрели фальшивые билеты и не смогли попасть на стадион. Это вызвало серьезное недовольство среди фанатов и продемонстрировало, насколько важна бдительность при покупке билетов на спортивные мероприятия.

Ассоциация футбола предупреждает, что все поддельные билеты будут блокированы, а их владельцы не смогут пройти на стадион. В отношении лиц, причастных к незаконной перепродаже и подделке билетов, будут приняты строгие меры. Органы правопорядка уже работают над выявлением и пресечением таких нарушений.

Организаторы призывают фанатов не приобретать билеты у перекупщиков и пользоваться только официальными каналами продажи. Это не только гарантирует доступ на матч, но и защищает от мошенничества.

Матчи национальной сборной собирают огромную аудиторию и пользуются большим интересом. Безопасность и комфорт болельщиков зависят от соблюдения правил, включая покупку билетов через проверенные источники. Ассоциация напоминает, что поддержка команды важна, но она должна быть честной и безопасной для всех участников.

Матч стартует в 19.00 на стадионе «Бунёдкор».