Власти сообщили о большом числе поддельных билетов на матч Узбекистан — ОАЭ

Ассоциация футбола предупреждает, что все поддельные билеты будут блокированы, а их владельцы не смогут пройти на стадион. В отношении лиц, причастных к незаконной перепродаже и подделке билетов, будут приняты строгие меры. Органы правопорядка уже работают над выявлением и пресечением таких нарушений.