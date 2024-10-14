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Пьяный автомобилист устроил ДТП с пассажирским автобусом в Екатеринбурге

В Екатеринбурге нетрезвый автомобилист устроил массовое ДТП. Инцидент произошел накануне, 13 октября, утром на ул. Лучистой (Солнечный).

Источник: Telegram-канал ГИБДД Свердловской области

Как сообщает ГАИ Свердловской области, 25-летний водитель Skoda Rapid ехал по ул. Лучистой в сторону ул. Любви. Он потерял контроль над управлением машиной и врезался в Great Wall, который ехал в попутном направлении. Последний, в свою очередь, отбросило на остановившийся автобус № 58.

В ПАЗе находилось 10 человек, к счастью никто не пострадал. Прибывшие на место сотрудники ГАИ выяснили, что виновник аварии был не трезв — в выдыхаемом им воздухе обнаружилось 0,852 мг/л алкоголя. Мужчине грозит лишение водительских прав на срок до двух лет и штраф в 30 тыс.