Изменения планируют внести в формы отчета о ДТП

В Генеральной прокуратуре разработали изменения формы отчета «О дорожно-транспортных происшествиях, повлекших гибель или ранение людей» и «Инструкции по его формированию». Проект документа размещен на портале открытые НПА для обсуждения до 28 октября текущего года, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.
В пояснительной записке говорится, что одна из мер касается исключения фактов укрытия от учета дорожно-транспортных происшествий. Предлагаемый механизм предполагает, что ежемесячно управления здравоохранения будут предоставлять в территориальные органы Комитета по правовой статистике и специальным учётам Генпрокуратуры сведения о раненных и погибших при ДТП. В числе других данных должны быть указаны дата и время поступления в медицинскую организацию, травмы, полученные в результате ДТП, объем оказанной медицинской помощи.
Еще одна поправка касается ДТП, которые произошли из-за «утомленного состояния» водителя.
«Если ДТП произошло по причине управления водителем ТС в утомленном состоянии, то в реквизите 9 выбирается значение “Управление ТС водителем в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность дорожного движения”, в реквизите 12 подробно описывается в каком состоянии находился водитель ТС, в реквизите 14.1 выбирается значение “Непрерывное нахождение за рулем”, — говорится в документе.