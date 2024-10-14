Изменения планируют внести в формы отчета о ДТП

В пояснительной записке говорится, что одна из мер касается исключения фактов укрытия от учета дорожно-транспортных происшествий. Предлагаемый механизм предполагает, что ежемесячно управления здравоохранения будут предоставлять в территориальные органы Комитета по правовой статистике и специальным учётам Генпрокуратуры сведения о раненных и погибших при ДТП. В числе других данных должны быть указаны дата и время поступления в медицинскую организацию, травмы, полученные в результате ДТП, объем оказанной медицинской помощи.