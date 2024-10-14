Девять человек погибли и 75 пострадали в авариях в Иркутской области за неделю

В Приангарье с 7 октября по 13 октября 2024 произошло 63 аварии, в которых погибли девять человек, еще 75 получили травмы различной степени тяжести, из них 13 — дети и подростки. Как рассказали КП-Иркутск в Госавтоинспекции региона, в дорожно-транспортных происшествиях повредилось 84 машины.