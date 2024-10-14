Девять человек погибли и 75 пострадали в авариях в Иркутской области за неделю

В Приангарье с 7 октября по 13 октября 2024 произошло 63 аварии, в которых погибли девять человек, еще 75 получили травмы различной степени тяжести, из них 13 — дети и подростки. Как рассказали КП-Иркутск в Госавтоинспекции региона, в дорожно-транспортных происшествиях повредилось 84 машины.
— В девяти случаях автомобилисты находились за рулем без прав, еще в пяти — пьяными, также пять водителей оставили место ДТП, — рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции.
В 13 случаях авария случались из-за неправильно выбранной скорости, в 10 случаях водители не уступили дорогу пешеходу, также семь раз выехали на полосу встречного движения.
Помимо этого инспекторы выявили 31 нарушение, касающееся состояния дорожно-уличной сети. А именно отсутствовало освещение, плохо было видно разметку, не было тротуарных и пешеходных ограждений.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске и районе за прошедшую неделю погиб один водитель, пострадали пять детей и 30 взрослых.