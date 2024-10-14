86-летняя пенсионерка погибла во время пожара в Башкирии

В деревне Мурсалимкино загорелся бревенчатый дом с пристроем. Тушением занимались пожарные МЧС и добровольцы, всего было задействовано девять человек и три единицы техники. В ходе ликвидации горения на полу в кухне была обнаружена погибшая 86-летняя пенсионерка.