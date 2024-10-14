86-летняя пенсионерка погибла во время пожара в Башкирии

В Салаватском районе Башкирии во время пожара погибла пожилая женщина. Об этом рассказала пресс-служба МЧС республики.
В деревне Мурсалимкино загорелся бревенчатый дом с пристроем. Тушением занимались пожарные МЧС и добровольцы, всего было задействовано девять человек и три единицы техники. В ходе ликвидации горения на полу в кухне была обнаружена погибшая 86-летняя пенсионерка.
Причины и обстоятельства трагедии в настоящее время устанавливаются, работают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС.
— Соблюдайте правила пожарной безопастности. Замените ветхую электропроводку. Не используйте неисправные обогреватели. Не перекаливайте печь, — порекомендовали в экстренной службе.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.