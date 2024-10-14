МВД: В регионах ликвидированы каналы незаконной миграции

Так в Жамбылской области задержан местный житель, который через горную местность организовал канал незаконной миграции для граждан дальнего зарубежья, целью которых было попасть на заработки в страны Евросоюза. В Атырауской области трое иностранцев изобличены в преступной схеме по регистрации нерезидентов на территории Казахстана с использованием поддельных документов. Во время обыска у них изъяли зарубежные паспорта, черную бухгалтерию и документацию. Аналогичная криминальная схема раскрыта в столице, где задержаны пятеро местных жителей, причастных к незаконному оформлению документов для трудовых мигрантов.