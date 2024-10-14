МВД: В регионах ликвидированы каналы незаконной миграции

Подразделения по борьбе с организованной преступностью с начала текущего месяца пресекли деятельность нескольких преступных групп, причастных к организации незаконной миграции.
Криминальные схемы заключались в нелегальном пересечении государственной границы, предоставлении услуг по регистрации временного проживания иностранцам и выдаче разрешений на осуществление трудовой деятельности, с использованием фиктивных документов.
Об этом сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.
Так в Жамбылской области задержан местный житель, который через горную местность организовал канал незаконной миграции для граждан дальнего зарубежья, целью которых было попасть на заработки в страны Евросоюза. В Атырауской области трое иностранцев изобличены в преступной схеме по регистрации нерезидентов на территории Казахстана с использованием поддельных документов. Во время обыска у них изъяли зарубежные паспорта, черную бухгалтерию и документацию. Аналогичная криминальная схема раскрыта в столице, где задержаны пятеро местных жителей, причастных к незаконному оформлению документов для трудовых мигрантов.
По всем фактам проводятся досудебные расследования. Виновным грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет с конфискацией имущества.