Машину разорвало на две части: жуткое ДТП произошло в Челябинской области

Все произошло вечером 13 октября на Тургоякском шоссе, где столкнулись Opel Astra и ВАЗ-2112.
«После мощнейшего удара кузов иномарки разломило пополам. В момент аварии на заднем сиденье находилась пассажирка, которую вместе с обломками отбросило на бетонный забор», — рассказали в Поисково-спасательной службе региона.
После того, как бригада скорой медицинской помощи произвела обезболивание, спасатели на спинальном щите эвакуировали пострадавшую к санитарной машине.
«Как отметили участники ликвидации последствий этой аварии, получить более серьезные травмы ей не позволили ремни безопасности, которые женщина не забыла привести в рабочее положение», — фиксируют специалисты.