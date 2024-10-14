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Машину разорвало на две части: жуткое ДТП произошло в Челябинской области

Жуткое ДТП произошло в Миассе (Челябинская область) — автомобиль разорвало на две части, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Все произошло вечером 13 октября на Тургоякском шоссе, где столкнулись Opel Astra и ВАЗ-2112.

«После мощнейшего удара кузов иномарки разломило пополам. В момент аварии на заднем сиденье находилась пассажирка, которую вместе с обломками отбросило на бетонный забор», — рассказали в Поисково-спасательной службе региона.

После того, как бригада скорой медицинской помощи произвела обезболивание, спасатели на спинальном щите эвакуировали пострадавшую к санитарной машине.

«Как отметили участники ликвидации последствий этой аварии, получить более серьезные травмы ей не позволили ремни безопасности, которые женщина не забыла привести в рабочее положение», — фиксируют специалисты.